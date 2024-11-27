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04:26, 27 ноября 2024Мир

Экс-аналитик ЦРУ призвал направить военных из Европы на Украину для их уничтожения Россией

Джонсон: военных из Европы стоит отправить на Украину, чтобы РФ их уничтожила
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Военных из Европы стоит отправить на Украину для участия в боевых действиях, чтобы их смогла уничтожить Россия, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Посылайте французскую армию, посылайте британскую армию. Их убьют и уничтожат. И это очень облегчит труд России. Ведь в этом случае России не придется отправляться во Францию и Англию ради их уничтожения», — сказал эксперт.

Джонсон назвал разговоры о возможной отправке европейских военных на Украину нереалистичным, потому что «у них нет никаких запасов боеприпасов, танков, техники для артиллерии, самих артиллерийских орудий».

Ранее Le Monde сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

В частности, этот вопрос обсуждается президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. При этом их идея не находит поддержки у ряда других стран, включая Германию.

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