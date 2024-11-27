Экс-глава МИД Украины высказал опасения о «голодном пайке» Трампа для Киева

Politico: экс-глава МИД Украины опасается «голодного пайка» Трампа для Киева

Бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба рассказал об опасениях, что избранный президент США Дональд Трамп может посадить Украину «на голодный паек», его слова передает Politico.

«Один из самых больших страхов Кулебы заключается в том, что Трамп откажется от поставок оружия и боеприпасов или в лучшем случае посадит Украину на "голодную диету"», — пишет издание.

По его словам, перспективы для Киева в таком случае будут очень плачевными.

Ранее экс-глава украинского дипломатического ведомства заявил, что страны Запада психологически не готовы вступать в новую войну. Этим заявлением он опроверг слова экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о фактическом начале третьей мировой войны.