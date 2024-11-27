Экс-глава МИД Украины Кулеба: страны Запада не готовы вступать в новую войну

Страны Запада психологически не готовы вступать в новую войну. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Этим заявлением он опроверг слова экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о фактическом начале третьей мировой войны. По словам Кулебы, главным опровержением этого является осуждение отправки французский войск европейскими лидерами. Это было предложено президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Для меня это было шоком», — прокомментировал Кулеба. Других подробностей он не привел.

Ранее экс-главком ВСУ Залужный заявил о начале третьей мировой войны. «Я считаю, что мировая война — добро пожаловать, она началась», — заявил он после разрешения Вашингтона наносить удары западными ракетами по территории России.