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20:30, 27 ноября 2024Силовые структуры

Экс-главе Федерации водного поло России запросили срок

Прокурор запросил 9 лет колонии экс-главе Федерации водного поло РФ Власенко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Прокурор запросил девять лет колонии общего режима бывшему президенту Федерации водного поло России, экс-советнику президента Олимпийского комитета РФ Алексею Власенко по делу о мошенничестве на 450 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение просит признать Власенко виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки. Злоумышленники рассказали, что нашли объявление о подработке в одном из мессенджеров. Они откликнулись на него и под видом курьеров забирали деньги у пожилых граждан, перечисляя их на счет анонимного куратора.

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