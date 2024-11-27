Экс-главе Федерации водного поло России запросили срок

Прокурор запросил 9 лет колонии экс-главе Федерации водного поло РФ Власенко

Прокурор запросил девять лет колонии общего режима бывшему президенту Федерации водного поло России, экс-советнику президента Олимпийского комитета РФ Алексею Власенко по делу о мошенничестве на 450 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинение просит признать Власенко виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки. Злоумышленники рассказали, что нашли объявление о подработке в одном из мессенджеров. Они откликнулись на него и под видом курьеров забирали деньги у пожилых граждан, перечисляя их на счет анонимного куратора.