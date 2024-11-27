Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО после отмены сигнала воздушной тревоги

Развожаев: сигнал воздушной тревоги подается при атаке от 20 беспилотников

Сигнал воздушной тревоги подается только при угрозе ракетной атаки или самолетов, а также при массированной атаке десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил местным жителям работу системы противовоздушной обороны (ПВО) после отбоя предупреждающего сигнала. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

«В случае с беспилотниками сигнал воздушной тревоги подается только при массированной атаке, когда на город идет от 20 БПЛА и есть риск для жителей. Сегодня такого риска не было», — заявил он.

По словам Развожаева, все пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших город, сбиты над акваторией Черного моря. «ТГ-каналы, которые сознательно упускают факт сбития над морем и пишут "сбито в районе Качи/парка Победы" и тому подобное, дезинформируют вас», — написал чиновник.

О воздушной тревоге губернатор Севастополя сообщил в среду, 27 ноября, в 09:15, после чего рассказал об уничтожении двух воздушных целей, оказавшихся ракетами, над акваторией в районе Северной стороны. В 09:42 Развожаев опубликовал пост об отбое сигнала, а примерно полчаса спустя заявил, что военные отражают комбинированную атаку ВСУ.

По данным главы города, в результате было зафиксировано падение обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Позже чиновник сообщил об уничтожении «еще двух БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и одного БПЛА в районе парка Победы».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что 27 ноября с 08:30 до 10:30 по московскому времени средства ПВО сбили над акваторией Черного моря и территорией Крыма 25 украинских дронов самолетного типа. Однако информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Кроме того, по неподтвержденным официально данным издания Mash, ВСУ пытались атаковать севастопольский аэродром Бельбек, выпустив в его сторону около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды — предположительно, британско-французские Storm Shadow.