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15:48, 27 ноября 2024Ценности

Хирург раскрыл многомиллионную пластику Ларисы Долиной

Хирург Агапов: певица Лариса Долина сделала пластику за пять миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную пластику эстрадной певицы Ларисы Долиной. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Доктор рассказал, что первые операции были неплохо сделаны. Однако, по его словам, 69-летней знаменитости потребовалось повторное вмешательство. «При нем эндоскопия средней трети не была выполнена, поэтому носогубные и подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно», — пояснил он и уточнил, что все манипуляции обошлись Долиной в пять миллионов рублей.

При этом Агапов подчеркнул, что артистке необходимо сделать эндоскопию средней трети лица, скорректировать форму нижнего века и подумать над липофилингом.

В январе прошлого года Лариса Долина похвасталась фигурой на снимке с отдыха.

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