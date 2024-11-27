Хирург раскрыл многомиллионную пластику Ларисы Долиной

Хирург Агапов: певица Лариса Долина сделала пластику за пять миллионов рублей

Хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную пластику эстрадной певицы Ларисы Долиной. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Доктор рассказал, что первые операции были неплохо сделаны. Однако, по его словам, 69-летней знаменитости потребовалось повторное вмешательство. «При нем эндоскопия средней трети не была выполнена, поэтому носогубные и подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно», — пояснил он и уточнил, что все манипуляции обошлись Долиной в пять миллионов рублей.

При этом Агапов подчеркнул, что артистке необходимо сделать эндоскопию средней трети лица, скорректировать форму нижнего века и подумать над липофилингом.

В январе прошлого года Лариса Долина похвасталась фигурой на снимке с отдыха.