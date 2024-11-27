Культовая советская актриса назвала Богомолова похотливым режиссером

Актриса Валентина Талызина назвала Константина Богомолова похотливым режиссером

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала творчество художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Об этом она заявила в интервью порталу «Абзац».

По словам актрисы, театральные постановки режиссера можно назвать нижним этажом искусства.

«Богомолов — очень похотливый режиссер. Есть такие деятели театра, которые занимаются высоким искусством. А вот все, что делает Константин, — это нижний этаж», — сказала она.

Ранее сообщалось, что народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что не желает стоять рядом с Богомоловым «даже в титрах». Артист отметил, что не согласен с кадровыми назначениями в театральной сфере.