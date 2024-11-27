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21:23, 27 ноября 2024Мир

Маск похвалил одного русского писателя

Маск признал, что произведения Достоевского лучше, чем книги по психологии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / CNP / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск положительно отозвался о писателе Федоре Достоевском. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей, который выложил отрывок из романа «Братья Карамазовы» и отметил, что некоторые книги по психологии «и близко не стоят» к данному фрагменту. «Правда», — согласился с ним Маск.

Ранее Маск ответил на обвинения демократов в его связях с Россией. Он пообещал найти и уничтожить тех, кто обвиняет его в аффилированности с российскими властями.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Маск якобы регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, а правительство США в курсе этого, но не имеет права ограничить предпринимателя.

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