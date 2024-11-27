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03:14, 27 ноября 2024Мир

Илон Маск высказался о будущих методах ведения войны

Маск: пилотируемая авиация в войнах будущего будет быстро уничтожена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Пилотируемая авиация не сможет выжить в войнах будущего, заявил американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

Он высказался о будущих методах ведения войны. По словам бизнесмена, люди будут использовать дроны и гиперзвуковые ракеты. «Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — подчеркнул он.

В июне Маск также говорил, что войны будут вестись при помощи дронов.

По его мнению, победителем в будущих конфликтах будет тот, чьи беспилотники окажутся лучше дронов противника. Значение будет иметь «количество произведенных за месяц дронов, умноженное на средний коэффициент уничтожения». Победителем будет тот, у кого этот коэффициент будет выше, подчеркнул он.

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