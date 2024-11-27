Матвиенко отреагировала на запуск «Орешника»

Спикер Совфеда Матвиенко назвала запуск «Орешника» мощнейшим актом геополитики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом геополитики. Ее реакцию на событие приводит ТАСС.

По ее мнению, в России есть четкое представление, что сигнал, посланный президентом Владимиром Путиным по поводу оружия, принят и расшифрован.

Матвиенко выразила уверенность в том, что значимость «Орешника» еще долго будет раскрываться.

«Считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики», — подчеркнула она на заседании верхней палаты российского парламента.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что запуск «Орешника» вызвал сумасшедшее беспокойство на Западе.

21 ноября в ходе своего обращения к гражданам Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».