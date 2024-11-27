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10:37, 27 ноября 2024Россия

Матвиенко отреагировала на запуск «Орешника»

Спикер Совфеда Матвиенко назвала запуск «Орешника» мощнейшим актом геополитики
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом геополитики. Ее реакцию на событие приводит ТАСС.

По ее мнению, в России есть четкое представление, что сигнал, посланный президентом Владимиром Путиным по поводу оружия, принят и расшифрован.

Матвиенко выразила уверенность в том, что значимость «Орешника» еще долго будет раскрываться.

«Считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики», — подчеркнула она на заседании верхней палаты российского парламента.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что запуск «Орешника» вызвал сумасшедшее беспокойство на Западе.

21 ноября в ходе своего обращения к гражданам Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».

ЖЗЛ
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