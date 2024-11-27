Матвиенко отреагировала на запуск «Орешника»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом геополитики. Ее реакцию на событие приводит ТАСС.
По ее мнению, в России есть четкое представление, что сигнал, посланный президентом Владимиром Путиным по поводу оружия, принят и расшифрован.
Матвиенко выразила уверенность в том, что значимость «Орешника» еще долго будет раскрываться.
«Считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия — это такой мощнейший акт современной геополитики», — подчеркнула она на заседании верхней палаты российского парламента.
До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что запуск «Орешника» вызвал сумасшедшее беспокойство на Западе.
21 ноября в ходе своего обращения к гражданам Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».