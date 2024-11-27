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06:01, 27 ноября 2024Россия

В России заявили об панике Запада из-за «Орешника»

Депутат Чепа: Запад испугался «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Запуск новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» вызвал сумасшедшее беспокойство на Западе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцию депутат охарактеризовал в беседе с «Лентой.ру».

«Они испугались. Они сначала не поверили, что есть ракета, которая летит со скоростью 3 километра в секунду. Это очень большая скорость. Напомню, что первая космическая скорость — это 7 километров в секунду. Сегодня существующие средства противовоздушной обороны, если эта ракета будет лететь на небольшой высоте, не смогут не только вычислить координаты этой цели, они не смогут ее захватить. Поэтому это вызвало сумасшедшее беспокойство, поэтому все те, кто видел разрушения на "Южмаше", поняли, какую опасность для них может нести эта ракета, если она вместо обычного вооружения будет нести ядерные заряды. Это вызвало, конечно, страх и панику, и мы услышали сегодня заявление из Брюсселя — это дешевый шантаж», — поделился парламентарий.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе конференции в Центре европейской политики в Брюсселе призвал производить больше оружия для нанесения ударов вглубь России на случай продолжения кризиса между Киевом и Москвой.

До этого экс-советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо заявил, что ракеты «Орешник» изменили баланс сил в мире в пользу России, так как США не обладают подобным оружием. По его словам, благодаря созданию нового оружия Россия оспаривает «предполагаемое превосходство Запада» и демонстрирует технологическое преимущество перед ним.

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