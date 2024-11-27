Меркель призвала НАТО создать систему по сдерживанию России

Меркель призвала быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, поскольку Европа не в состоянии справиться с этим сама. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прямой эфир немецкой газеты Zeit в YouTube.

«Я считаю необходимым быстро создать действительно убедительную систему сдерживания», — заявила она.

Экс-канцлер посетовала на то, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, отметив, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО». По словам Меркель, Россия является если не крупнейшей ядерной державой в мире, то равной по мощи с ядерным потенциалом США, в связи с чем Вашингтон должен быть заинтересован в совместной работе с Европой.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса сформировать «общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям» страны. Государства условились сформировать концепцию к следующему саммиту в Нидерландах.