МИД обвинил Запад в попытке исказить истинную картину применения «Орешника»

Захарова: Запад пытается исказить истинную картину применения «Орешника»

Запад пытается исказить истинную картину применения российской ракетной системы «Орешник», изображая это как агрессивный шаг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию. Искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — отметила дипломат.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что запуск ракеты «Орешник» стал важным сигналом для западных стран.