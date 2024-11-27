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10:48, 27 ноября 2024Мир

МИД обвинил Запад в попытке исказить истинную картину применения «Орешника»

Захарова: Запад пытается исказить истинную картину применения «Орешника»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Запад пытается исказить истинную картину применения российской ракетной системы «Орешник», изображая это как агрессивный шаг. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию. Искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — отметила дипломат.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что запуск ракеты «Орешник» стал важным сигналом для западных стран.

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