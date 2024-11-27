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12:26, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о панике в офисе Зеленского накануне дня выборов в США

«УП»: в офисе Зеленского накануне дня выборов в США царила паника
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Накануне дня выборов президента США в офисе президента Украины Владимира Зеленского царила паника из-за признаков победы Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Накануне выборов президента Соединенных Штатов в офисе президента Украины царила достаточно напряженная атмосфера. Многие из команды Владимира Зеленского, мягко говоря, волновались за результаты американского голосования», — говорится в публикации.

Отмечается, что внешнее спокойствие сохранял только глава офиса Андрей Ермак, который был уверен в победе Камалы Харрис.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение в продолжении помощи Европейского союза Киеву после победы Трампа на американских выборах. Как отметил бывший министр, он не уверен в том, что Европа решит компенсировать Киеву потерю или сокращение поддержки со стороны США.

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