Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:13, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине с февраля 2022 года уволили в запас 41 высшего офицера

«Страна.ua»: на Украине с февраля 2022 года уволили в запас 41 высшего офицера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

На Украине с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) уволили в запас 41 высшего офицера. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года командиров увольняли по выводам военно-врачебной комиссии (ВВК).

Таким образом были уволены с военной службы, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, экс-начальник Генштаба Сергей Шаптала, экс-командующий Медсил ВСУ Татьяна Остащенко, экс-командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на вымогательство и коррупцию, распространенные в армии страны. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за право выйти в отпуск, за отправку не на передовую, чтобы пройти ВВК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

      В США подтвердили разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

      Маск прокомментировал информацию о запросе Байдена по Украине одной фразой

      В США заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

      Россиянам назвали три главных правила безопасного вождения зимой

      В Аризоне обнаружено старейшее огнестрельное оружие США

      Под арктическим льдом нашли секретный подземный город

      Названы способы избежать обмана при сезонной замене шин

      В России отреагировали на удар ВСУ американскими ATACMS

      Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше