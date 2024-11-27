На Украине с февраля 2022 года уволили в запас 41 высшего офицера

«Страна.ua»: на Украине с февраля 2022 года уволили в запас 41 высшего офицера

На Украине с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) уволили в запас 41 высшего офицера. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года командиров увольняли по выводам военно-врачебной комиссии (ВВК).

Таким образом были уволены с военной службы, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, экс-начальник Генштаба Сергей Шаптала, экс-командующий Медсил ВСУ Татьяна Остащенко, экс-командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на вымогательство и коррупцию, распространенные в армии страны. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за право выйти в отпуск, за отправку не на передовую, чтобы пройти ВВК.