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05:02, 27 ноября 2024Забота о себе

Начавшие жить с женщинами мужчины поделились своими главными открытиями об их анатомии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Начавшие жить с женщинами под одной крышей мужчины, поделились главными открытиями об их анатомии. Пользователей Reddit, обсудивших партнерш в одном из тредов, цитирует издание People.

Некоторые мужчины удивились особенностям менструаций — в частности, тому, как часто женщинам приходится терпеть дискомфорт, и тому, как именно нужно пользоваться прокладками.

Я думал, что прокладки приклеивают к коже, а не к нижнему белью. Признаюсь, предполагал, ее просто пришлепывают к себе, как стикер

@cjwojoe пользователь Reddit

Много открытий касались сексуальных особенностей женщин, в том числе техники клиторального оргазма.

Наверное, могу говорить от имени большинства мужчин: порно заставило нас думать, что клитор — это какой-то диджейский пульт, который нам нужно хорошенько потереть, хотя на самом деле многим женщинам хватает гораздо меньших энергозатрат. Моя первая партнерша научила меня секрету: он в том, чтобы оказывать такое же давление, как если бы вы потирали указательный и большой пальцы друг о друга и хотели почувствовать свои отпечатки пальцев

@Porongas1993пользователь Reddit
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Для многих мужчин откровением стали открытия, касающиеся интимной жизни.

Я узнал, что глубокое проникновение любят далеко не все женщины

@MindlessPut7675 пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили самые распространенные мифы о мужественности. Один из пользователей рассказал, что, вопреки распространенному заблуждению умеет ухаживать за ребенком.

Их время пришло!
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