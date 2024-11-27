Назначена дата вынесения вердикта для Ле Пен

Парижский суд огласит вердикт Ле Пен 31 марта 2025 года

Парижский суд огласит вердикт по делу членов французской парламентской партии «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен об использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Вердикт по делу "Национального объединения" будет оглашен 31 марта в 10:00 (в 12:00 по московскому времени)», — сообщила судья.

Ле Пен, выходя из зала суда, рассказала журналистам, что по-прежнему «чувствует спокойствие» касательно решения дела, а также подчеркнула, что никогда не считала этот процесс «политически мотивированным».

30 сентября начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.