Названы самые полезные сыры

New York Post назвало самые полезные сорта сыра и включило в этот список чеддер

Некоторые сыры могут улучшать пищеварение и укреплять иммунитет. Самые полезные виды назвало издание New York Post.

В список включили чеддер. Он содержит мало лактозы, поэтому усваивается лучше других сыров. К тому же он богат кальцием, витаминами А и B12, селеном, цинком, белком и необходимыми для мышц аминокислотами.

Полезным в статье также назвали пармезан. Он тоже содержит большое количество селена и витамина В12, а 30 граммов этого сыра обеспечивают четверть дневной нормы белка и кальция. Однако пармезаном не стоит злоупотреблять, так как он содержит много соли.

Кроме того, много полезных веществ содержит козий сыр: в нем много белка и углеводов. Этот продукт также богат медью и рибофлавином, необходимыми для нервной системы. В число сыров, которые благотворно влияют на здоровье, также включили фету. В этом продукте содержится много фосфора, укрепляющего зубы и кости, уточнили в статье

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала некоторым людям отказаться от употребления сыра. Она пояснила, что продукт может навредить, например, при гипертонии и артрите.