Новая теория объяснила нагрев океанов

Journal of Physics Communications: квантовая физика объяснила нагрев океанов

Ученые Сиднейского технологического университета предложили новую теорию, объясняющую ускорение нагрева океанов с использованием квантовой физики. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics Communications.

В рамках новой парадигмы квантовой тепловой физики было установлено, что энергия, аккумулируемая в океанах, включает не только тепло, но и квантовые формы энергии. Эти формы энергии представлены гибридными парами фотонов, связанными с колеблющимися молекулами воды, что объясняет накопление дополнительной энергии и рост температуры океанов.

Для подтверждения гипотезы были проанализированы данные о температуре океанов за последние 70 лет. Особое внимание уделялось сочетанию тепловой и квантовой энергии, их взаимодействию с солнечным излучением и влиянию парниковых газов. Исследования проводились с использованием физических моделей и анализа термодинамических процессов в океанской воде.

Результаты показали, что до 1960 года океаны сохраняли стабильность благодаря равновесию между дневным нагревом и ночным охлаждением. Однако в условиях увеличения парниковых газов дополнительная энергия из атмосферы нарушила это равновесие, увеличивая оба вида накопленной энергии. Это привело к росту температуры и зафиксированной рекордной средней температуре поверхности моря 21,1 градуса Цельсия.

Исследование подчеркивает необходимость учитывать влияние квантовой энергии в климатических моделях. Традиционные подходы, базирующиеся исключительно на тепловой динамике, не позволяют учесть все факторы, влияющие на рост температуры океанов. Новая модель может также применяться для разработки технологий в сфере энергетики в условиях климатических изменений.