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13:40, 27 ноября 2024Бывший СССР

Одна из грузинских партий отказалась от мандатов

Грузинская партия «Коалиция за перемены» решила отказаться от мандатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Член партии

Член партии "Коалиции за перемены" Нана Малашхия. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Грузинская оппозиционно настроенная партия «Коалиция за перемены», занявшая второе место на выборах в парламент 26 октября, решила отказаться от мандатов. Об этом пишет ТАСС.

Политическое объединение подало в парламент заявление об отказе от депутатских мандатов. Один из лидеров партии Ника Мелия объяснил это решение желанием следовать пути «полной делегитимации» высшего правительственного органа.

17 ноября представители оппозиции устроили шествие в Тбилиси против результатов парламентских выборов. Они планировали дойти до здания парламента страны.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По итогам обработки бюллетеней с 3085 участков более 54 процентов голосов получила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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