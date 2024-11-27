Одна из грузинских партий отказалась от мандатов

Грузинская партия «Коалиция за перемены» решила отказаться от мандатов

Грузинская оппозиционно настроенная партия «Коалиция за перемены», занявшая второе место на выборах в парламент 26 октября, решила отказаться от мандатов. Об этом пишет ТАСС.

Политическое объединение подало в парламент заявление об отказе от депутатских мандатов. Один из лидеров партии Ника Мелия объяснил это решение желанием следовать пути «полной делегитимации» высшего правительственного органа.

17 ноября представители оппозиции устроили шествие в Тбилиси против результатов парламентских выборов. Они планировали дойти до здания парламента страны.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По итогам обработки бюллетеней с 3085 участков более 54 процентов голосов получила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».