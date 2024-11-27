Офис Зеленского призвал остановить победу России

Глава офиса Зеленского Ермак призвал не допустить победы России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал не допустить победы России. Об этом он написал в статье для шведского издания Dagens industri.

По его мнению, нужно усилить санкционное давление на Москву. Кроме того, необходимо повысить военный и гражданский потенциал Украины, отметил Ермак. Глава офиса Зеленского также потребовал от союзников непоколебимой, прочной и долгосрочной поддержки.

Помимо этого, он настаивает, что украинский «план победы» укрепляет «формулу мира». Ермак считает, что первые три пункта инициативы Киева поставят его в выгодное переговорное положение.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что для результативных переговоров по решению украинского конфликта можно вернуться к границам по состоянию на февраль 2022 года. Он назвал это возможной отправной точкой.

