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18:02, 27 ноября 2024Ценности

Оранжевый цвет кожи Трампа объяснили

Фоторедактор Элси связала оранжевую кожу Трампа с его психологическим состоянием
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фоторедактор Эмили Элси объяснила оранжевый цвет кожи победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Сторис на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалистка проанализировала фотографии политика разных лет и обратила внимание, что в 2024 году его кожа стала более оранжевой. По мнению Элси, изменения во внешности Трампа связаны с его психологическим состоянием.

«Раньше я думала, что все связано с ретушью. Но в последнее время мне кажется, что он использует еще больше загара в качестве психологической защиты, — говорит она. — Возможно это попытка противостоять растущему общественному вниманию и критике».

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При этом эксперт по загару Элоиза Марьям считает, что экс-президенту США следует сменить специалиста, поскольку он неправильно подбирает оттенок загара. «Профессионалу нужно посмотреть на цвет лица клиента, а затем решить, какой продукт подойдет к этому тону кожи», — подытожила собеседница издания.

Ранее журналисты раскрыли стоимость нашумевшего портфеля младшего сына Дональда Трампа Бэррона.

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