Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 27 ноября 2024Россия

В России объяснили попытки ВСУ прорваться на территорию страны

Депутат Колесник назвал попытки ВСУ прорваться в Россию жалкими потугами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Продолжающиеся попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской области являются жалкими потугами, направленными на то, чтобы показать свою значимость теряющему интерес Западу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область на американском бронированном транспортере (БТР). Российские военные ударили по ним FPV-дроном. Диверсанты отступили, потеряв одного бойца.

«У них времени осталось до 20 января. Они же в электоральные циклы США укладываются, и они хотят показать свою значимость хотя бы такими мелкими гадостями, от которых сами же большие потери несут. Ну что такое один БТР? Группа людей решила прорваться — одним дроном их там хлопнули. Это ни о чем для ведения боевых действий. Они пытаются такими жалкими потугами показать свою значимость, чтобы хоть что-то представить Западу, потому что Запад начинает терять к Украине интерес», — объяснил депутат.

До этого в Минобороны рассказали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

      Пассажир российского самолета заявил о тротиле и наркотиках в своем багаже во время взлета

      Захарова прокомментировала вопрос размещения российских ракет в Азии

      Раскрыт способ правильно хранить бананы

      В сети восхитились внешностью 40-летней Скарлетт Йоханссон на шоу

      Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков диверсии при крушении самолета

      Раскрыто состояние брошенного с мертвым братом-близнецом в наливайке Таганрога младенца

      Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      Невозможность справиться с ослаблением рубля при помощи ключевой ставки объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше