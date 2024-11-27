В России объяснили попытки ВСУ прорваться на территорию страны

Депутат Колесник назвал попытки ВСУ прорваться в Россию жалкими потугами

Продолжающиеся попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской области являются жалкими потугами, направленными на то, чтобы показать свою значимость теряющему интерес Западу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что украинские диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область на американском бронированном транспортере (БТР). Российские военные ударили по ним FPV-дроном. Диверсанты отступили, потеряв одного бойца.

«У них времени осталось до 20 января. Они же в электоральные циклы США укладываются, и они хотят показать свою значимость хотя бы такими мелкими гадостями, от которых сами же большие потери несут. Ну что такое один БТР? Группа людей решила прорваться — одним дроном их там хлопнули. Это ни о чем для ведения боевых действий. Они пытаются такими жалкими потугами показать свою значимость, чтобы хоть что-то представить Западу, потому что Запад начинает терять к Украине интерес», — объяснил депутат.

До этого в Минобороны рассказали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью.

