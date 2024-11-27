Пушилин рассказал об уничтожении украинскими войсками домов в Дзержинске

Пушилин: ВСУ уничтожают дома в Дзержинске, даже если в них остаются их люди

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают дома в Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР), даже если там остаются их люди. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск. Он добавил, что украинские войска «вцепились» в город и даже уничтожают здания, из которых не успели выйти их военные, лишь бы постройки не стали опорными пунктами Российской армии. Он добавил, что «не имея возможности остановить наше продвижение, они просто лупят по гражданской инфраструктуре, где-то просто наотмашь, когда погибают гражданские».

Ранее Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Дзержинске.