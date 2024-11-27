Ракету с российским радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 вывезли на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» №2 вывезли на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №2 вывезли на стартовый стол площадки 1С космодрома Восточный. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После приведения носителя в вертикальное положение специалисты космодрома продолжили подготовку ракеты со спутником к пуску, запланированному на 30 ноября.

Ранее ТАСС со ссылкой на доклад директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова сообщил, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №3 планируется запустить в 2026 году.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов рассказал, что спутник «Кондор-ФКА» №1 прошел летные испытания.