Раненого российского бойца снова отправили на СВО

Раненого бойца из Бурятии снова отправили на СВО

Раненого российского бойца снова отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, пишет «Московский Комсомолец».

Со слов сестры военного, в августе 2024 года ее брат при выполнении боевого задания получил осколочные ранения лица, бедра, голени, плеча, а также перелом руки. Его эвакуировали в военный госпиталь.

Россиянка пояснила, что по завершении лечения военные медики признали солдата временно не годным к военной службе и предоставили ему отпуск длительностью 60 дней. Однако по решению командования бойца вернули на службу.

«Командование войсковой части заключение военно-врачебной комиссии госпиталя не взяло во внимание и направило военнослужащего в место дислокации войсковой части», — рассказала Жамбалова.

После того, как обращение было направлено в военную прокуратуру, военнослужащему предоставили положенный отпуск.

Ранее участника СВО из Бурятии вернули на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности — распоряжение начальника штаба об увольнении двух военнослужащих было напечатано только в одном экземпляре.