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08:57, 27 ноября 2024Россия

Раненого российского бойца снова отправили на СВО

Раненого бойца из Бурятии снова отправили на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раненого российского бойца снова отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, пишет «Московский Комсомолец».

Со слов сестры военного, в августе 2024 года ее брат при выполнении боевого задания получил осколочные ранения лица, бедра, голени, плеча, а также перелом руки. Его эвакуировали в военный госпиталь.

Россиянка пояснила, что по завершении лечения военные медики признали солдата временно не годным к военной службе и предоставили ему отпуск длительностью 60 дней. Однако по решению командования бойца вернули на службу.

«Командование войсковой части заключение военно-врачебной комиссии госпиталя не взяло во внимание и направило военнослужащего в место дислокации войсковой части», — рассказала Жамбалова.

После того, как обращение было направлено в военную прокуратуру, военнослужащему предоставили положенный отпуск.

Ранее участника СВО из Бурятии вернули на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности — распоряжение начальника штаба об увольнении двух военнослужащих было напечатано только в одном экземпляре.

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