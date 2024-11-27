Раскрыто состояние брошенного с мертвым братом-близнецом в наливайке Таганрога младенца

Mash: брошенный с мертвым братом-близнецом в Таганроге младенец идет на поправку

Шестимесячный младенец, которого мать бросила в одной из наливаек Таганрога вместе с мертвым братом-близнецом, идет на поправку. Состояние ребенка раскрыл его отец, пишет Mash в Telegram.

По словам мужчины, сейчас малыш находится в реанимации, но в ближайшее время его переведут в стационар. «Все хорошо с ним. Я буду воспитывать дальше ребенка. Я буду заниматься этим моментом, я его не оставлю», — заверил отец мальчика.

Он добавил, что после похорон второго сына собирается встретиться с арестованной матерью близнецов, чтобы получить от женщины объяснение совершенного поступка.

26 ноября в сети появились кадры, на которых видно, как заплаканная женщина и мужчина заносят в магазин детские переноски с младенцами. Затем в наливайку приходит отец малышей и понимает, что один из сыновей не подает признаков жизни. Как стало известно Mash, на его теле обнаружили трупные пятна и следы ушибов, а на лице — ссадины. Выживший близнец в это время находился без сознания.

27 ноября Следственный комитет сообщил «Ленте.ру», что мать мальчиков арестовали и поместили в СИЗО. Женщине предъявили обвинение по уголовным статьям об убийстве и покушении на убийство.