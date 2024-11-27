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15:38, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме оценили идею разрешить ремонт по ОСАГО подержанными запчастями

Депутат Ефимов: идея разрешить ремонт по ОСАГО старыми запчастями недопустима
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Установка старых запчастей в авто, тем более без ведома клиента, недопустима, заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» идею разрешить ремонт по ОСАГО бывшими в использовании комплектующими.

Ранее с соответствующей инициативой к правительству РФ обратился Российский союз автостраховщиков. Там попросили власти одобрить использование для ремонта по ОСАГО подержанных запчастей «в определенных случаях без согласия клиента». Актуальность меры объяснили санкциями и задержками доставки комплектующих.

«Одни детали изнашиваются в период определенной эксплуатации, другие — нет. Если кто-то там где-то там на станции обслуживания вытащит у кого-то какую-то запчасть, куда-то засунет, а потом через неделю все так же, вы меня извините, где гарантии? Это должно быть сертифицировано, должна быть промышленность — она называется "индустрия промышленного становления компонентов". На Западе сделано как: когда будете приходить на станцию техобслуживания европейских машин или китайских, вам предложат новый [агрегат] или уже ремонтированный. Он значительно дешевле, он в промышленных условиях изготовлен, на него есть гарантия, он испытан», — поделился депутат.

До этого в России захотели в шесть раз увеличить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО. Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности меры, так как использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года.

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