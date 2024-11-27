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02:59, 27 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о возвращении старой схемы мошенников в магазине

Маркетолог Бастрыкина напомнила схему мошенников с ворованной банковской картой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина заявила, что старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается спустя время. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Бастрыкина рассказала, что мошенник подходит на кассе к россиянину и предлагает оплатить товары со своей карты в обмен на наличные. Нередко злоумышленники вызывают доверие у покупателей. Свою потребность в помощи они объясняют тем, что им резко понадобились наличные, а снять их невозможно из-за отсутствия банкомата.

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Однако часто мошенники используют ворованную банковскую карту. «В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен», — предупредила специалист.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников перед «черной пятницей». Эксперты компании R-Vision сообщили, что злоумышленники пытаются красть данные граждан.

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