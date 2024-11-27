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04:25, 27 ноября 2024Экономика

Россиянам напомнили об обязанности уплатить имущественные налоги за детей

Депутат Гаврилов: родители обязаны уплатить налоги за своих детей до 2 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов напомнил, что обязанность по уплате налогов несовершеннолетних детей полностью ложится на родителей. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, что родители обязаны уплатить имущественные налоги за своих детей до 2 декабря. Он уточнил, что речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности во владении несовершеннолетних.

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«Например, если на ребенка оформлен автомобиль, то необходимо также оплатить транспортный налог. Важно понимать, что обязанность по уплате налогов за детей полностью ложится на родителей как на их законных представителей», — напомнил депутат.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рекомендовал россиянам до 1 декабря оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны были прийти до 20 октября.

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