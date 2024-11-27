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19:11, 27 ноября 2024Ценности

Россиянин подал в суд на фитнес-клуб из-за порванных плавок

Юрист из Каменска-Уральского подал в суд на фитнес-клуб из-за порванных плавок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nathapol Kongseang / Shutterstock / Fotodom  

Юрист Валерий Рыбников подал в суд на фитнес-клуб «Брайт Фит» из-за порванных плавок. Об этом сообщает телеканал «РимМедиа».

На заседании житель Каменска-Уральского рассказал, что во время посещения сауны порвал трусы. Ущерб он оценил в 1,5 тысячи рублей. При этом россиянин заявил, что в один день его не пустили в бассейн. Кроме того, по словам мужчины, в душевых кабинах отсутствовала горячая вода. За эти инциденты Рыбников планирует взыскать с фитнес-клуба 100 тысяч рублей.

Представители оздоровительного комплекса не согласны с требованиями клиента.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине.

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