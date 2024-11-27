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12:10, 27 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования.

Помимо этого, за минувшие сутки были нанесены удары по 144 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ, атаковавшими Запорожскую атомную электростанцию.

ЖЗЛ
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