Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования.

Помимо этого, за минувшие сутки были нанесены удары по 144 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ, атаковавшими Запорожскую атомную электростанцию.