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13:30, 27 ноября 2024Россия

Российским учителям подарили сертификаты на надгробия

В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на надгробия
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле Свердловской области учителям подарили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей на надгробия. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, такой презент решили преподнести российским педагогам члены ритуального профсоюза. В организации пояснили, что сотрудники школы смогут использовать подарок, если несчастье коснется кого-то из родственников.

В профсоюзе напомнили, что предоставляют учителям путевки в санатории. Педагоги не пришли в восторг от новой затеи спонсоров.

До этого в Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал придурком и выгнал из класса. Руководство учебного заведения не стало отстранять педагога.

Еще раньше в Саратове восьмиклассник избил учителя физики в первый день его работы в школе.

ЖЗЛ
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