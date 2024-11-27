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14:49, 27 ноября 2024Мир

Рябков призвал США прекратить раскручивать спираль эскалации конфликта на Украине

Рябков: США должны перестать раскручивать спираль эскалации конфликта на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

США должны перестать раскручивать спираль эскалации конфликта на Украине. К этому Вашингтон призвал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Текущая администрация должна остановить эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе ситуация станет слишком опасной для всех», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил разрешение Вооруженным силам Украины на удары американскими ракетами вглубь России. Он отметил, что произошло изменение политики, поэтому «украинцы могут задействовать ATACMS для обороны».

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