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17:30, 27 ноября 2024Спорт

Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

Выступающая за Польшу фигуристка Куракова заявила, что получает угрозы из России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kenichiro Ogane / Globallookpress.com

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, ныне выступающая за Польшу, рассказала об угрозах из России. Ее слова приводит Przeglad Sportowy.

Куракова заявила, что получает с родины угрозы и полные ненависти комментарии. «В этом сезоне их стало даже больше. Я на них не отвечаю, но мне все равно больно. Самое обидное? Фраза: "Ты позоришь Польшу". Это было как удар ножом в сердце», — поделилась спортсменка.

Фигуристка подчеркнула, что любит Польшу и мечтает жить в этой стране, а также перевезти туда родителей. «Никто не может себе представить, насколько я благодарна за возможность представлять эту страну. Я хочу, чтобы Польша мной гордилась», — отметила она.

Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она шесть раз выигрывала национальное первенство. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах Европы, а на мировом первенстве не поднималась выше 11-й строчки.

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