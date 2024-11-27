Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

Выступающая за Польшу фигуристка Куракова заявила, что получает угрозы из России

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, ныне выступающая за Польшу, рассказала об угрозах из России. Ее слова приводит Przeglad Sportowy.

Куракова заявила, что получает с родины угрозы и полные ненависти комментарии. «В этом сезоне их стало даже больше. Я на них не отвечаю, но мне все равно больно. Самое обидное? Фраза: "Ты позоришь Польшу". Это было как удар ножом в сердце», — поделилась спортсменка.

Фигуристка подчеркнула, что любит Польшу и мечтает жить в этой стране, а также перевезти туда родителей. «Никто не может себе представить, насколько я благодарна за возможность представлять эту страну. Я хочу, чтобы Польша мной гордилась», — отметила она.

Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она шесть раз выигрывала национальное первенство. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах Европы, а на мировом первенстве не поднималась выше 11-й строчки.