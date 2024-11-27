Соратник Кадырова заявил об угрозе роста национализма

Чеченский министр Дудаев заявил об угрозе роста национализма в России

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил об угрозе роста национализма в России. Фрагмент его выступления на форуме «В единстве народов — сила России!» приводит ЧГТРК Грозный в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Дудаева, национализм подрывает основы гражданского общества. «Мы не можем позволить этой разрушительной идеологии получить почву в нашей стране», — подчеркнул он.

В связи с этим чеченский министр отметил важность формирования единого гражданского сознания. Основой его должны выступать взаимопонимание и уважение культурного многообразия, заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об отряде спецназа «Ахмат» под командованием бойца с позывным Хохол, который перешел на российскую сторону в 2022-м году. Глава республики заявил, что отряд Хохла стал кошмаром для украинских солдат.