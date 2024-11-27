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17:54, 27 ноября 2024Мир

США и Китай провели обмен заключенными

Politico: США и Китай провели обмен заключенными по формуле «три на три»
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benny Marty / Shutterstock / Fotodom

США и Китай провели обмен заключенными по формуле «три на три». Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«По словам представителя Белого дома, администрация [президента США Джо] Байдена выступила посредником в освобождении трех американцев, обменяв их на неопознанных граждан Китая, находящихся под стражей в США», — отмечается в материале издания.

В частности, Пекин освободил американцев Марка Суидана, Кая Ли и Джона Люна. Подчеркивается, что это стало возможно в результате сложных, «деликатных» переговоров двух сторон.

Ранее в МИД России допустили, что между Москвой и Вашингтоном может произойти новый раунд обмена заключенными, это может произойти в феврале 2025 года, через несколько недель после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

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