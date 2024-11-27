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20:06, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

У известной блогерши обнаружили рак

У живущей в Дубае блогерши Mais Vault обнаружили рак груди
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @maisvault

У популярной блогерши Mais Vault, живущей в Дубае, обнаружили рак. Об этом она рассказала в видео в TikTok-аккаунте.

По словам блогерши, в сентябре у нее диагностировали рак груди. Mais Vault заявила, что проходит химиотерапию. Из-за лечения у нее выпали волосы, поэтому она стала носить парики.

Тиктокерша призвала подписчиков не расстраиваться из-за ее болезни. «Все в порядке», — заверила она и указала, что близкие и друзья поддерживают ее во время лечения.

Ранее стало известно, что у известного британского ведущего Джона Степлтона, проработавшего на телевидении более полувека, диагностировали болезнь Паркинсона. Он рассказал, что из-за прогрессирующей болезни испытывает трудности при выполнении различных домашних дел, однако планирует как можно дольше оставаться «настолько независимым, насколько это возможно».

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