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08:48, 27 ноября 2024Мир

Удар «Орешником» назвали способом пресечь угрозу от НАТО

Яковенко: удар «Орешником» может пресечь угрозу от НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Москва может пресечь угрозу от НАТО, планирующей размещение войск у границ России и Белоруссии, если ударит по транспортной и иной инфраструктуре альянса новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» и член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в своей статье для РИА Новости.

«У нас все основания доказать, что мы не претендуем на чужие территории, тем более натовских стран. Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории (...) по соответствующей транспортной логистике», — написал он.

По словам эксперта, план НАТО по размещению вдоль российских границ сил быстрого реагирования численностью до 300 тысяч военнослужащих создает угрозу российской безопасности, учитывая растянутость общего с Белоруссией фронта после вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Яковенко подчеркнул, что «Орешник» предоставляет возможность пресечь угрозу со стороны альянса бескровно и без применения ядерного оружия.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что запуск «Орешника» стал важным сигналом для Запада, который должен быть услышан иностранными лидерами. Он отметил, что Западу следует пересмотреть свою политику, поскольку следующая ракета может быть направлена, к примеру, против американской военной базы в Европе.

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