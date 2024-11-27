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10:59, 27 ноября 2024Россия

Удар по солдатам в форме НАТО под Курском попал на видео

«Ахмат» ликвидировал группу солдат в форме НАТО под Суджей, опубликовано видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Удар расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат» по военнослужащим в форме НАТО, обнаруженным в лесополосе в Курской области, попал на видео. Ролик опубликовало РИА Новости, чьи корреспонденты наблюдали за работой по уничтожению противника на данном участке, в Telegram.

«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты», — поясняют в ролике.

На кадрах показан лесной массив, от которого к небу поднимается несколько столбов дыма.

Об ударе по группе солдат в форме НАТО стало известно в среду, 27 ноября. Уточнялось, что к северо-востоку от Суджи в Курской области ранее неоднократно наблюдалось движение солдат в иностранной форме. По ним работают российские бойцы при помощи дронов.

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