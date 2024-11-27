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13:47, 27 ноября 2024Россия

Украина ударила по приюту для животных в России

В Строителе Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал приют для животных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В городе Строитель Белгородской области под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Приют попал под удар беспилотника-камикадзе. Туда свозят собак из приграничных районов — Шебекино, Новой Таволжанки и Грайворона. В момент атаки в приюте находились 22 собаки, семь из них не выжили.

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Активисты ищут дом десяти собакам, которые выжили после атаки. Некоторые жители уже начали забирать животных себе домой.

В среду, 27 ноября, ВСУ нанесли удар по Белгороду, после чего загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Никто предварительно не пострадал. Ночью над Белгородской областью, по данным Минобороны, перехватили семь беспилотников.

ЖЗЛ
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