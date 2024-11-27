Украина ударила по приюту для животных в России

В городе Строитель Белгородской области под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.
Приют попал под удар беспилотника-камикадзе. Туда свозят собак из приграничных районов — Шебекино, Новой Таволжанки и Грайворона. В момент атаки в приюте находились 22 собаки, семь из них не выжили.
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Активисты ищут дом десяти собакам, которые выжили после атаки. Некоторые жители уже начали забирать животных себе домой.
В среду, 27 ноября, ВСУ нанесли удар по Белгороду, после чего загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Никто предварительно не пострадал. Ночью над Белгородской областью, по данным Минобороны, перехватили семь беспилотников.