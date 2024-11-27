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12:59, 27 ноября 2024Бывший СССР

Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

Глава МИД Сибига: Украина хочет получить от Польши здание генконсульства России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина хочет получить от Польши здание генконсульства России в Познани, которое ранее решили закрыть власти республики. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит «Укринформ».

«Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей», — отметил он.

По словам главы украинского дипведомства, в Великопольском воеводстве, столицей которого является Познань, находится немало украинцев, из-за чего город рассматривают как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в стране.

В октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти республики отозвали согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. Он также отметил, что персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны.

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