В Банке России заявили об обходных схемах дружественных инвесторов

ЦБ: инвесторы из дружественных стран покупают активы России через обходные схемы

Некоторые инвесторы из дружественных государств приобретают российские активы, используя обходные схемы. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Его процитировало РБК.

По его словам, эти активы выкупаются у представителей недружественных России стран с дисконтом. Впоследствии предполагается продавать их на российском рынке.

«Такие схемы получили значимое распространение. В этом случае выплаты по ценным бумагам зачисляются на счет С», — отметил Чистюхин.

Ранее он рассказал, почему в России упал фондовый рынок. По мнению представителя регулятора это случилось из-за того, что средства стали перетекать в более доходные инструменты. Кроме того, часть инвесторов стала более консервативно оценивать развитие бизнеса ряда компаний.

До этого министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что Россия воспользуется доходами от тех активов западных инвесторов, подверглись заморозке. Однако такие шаги Москва предпримет после того, как аналогичным образом поступят недружественные государства.