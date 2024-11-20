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21:11, 20 ноября 2024Экономика

Силуанов раскрыл судьбу замороженных активов западных инвесторов

Силуанов: Россия использует доходы от замороженных активов западных инвесторов
Кирилл Луцюк

Россия воспользуется доходами от тех активов западных инвесторов, которые были заморожены. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировал телеканал «Россия-1».

По словам главы Минфина, соответствующие действия РФ предпримет после того, как аналогичным образом поступят недружественные страны, заморозившие российские золотовалютные резервы и решившие использовать доходы от их размещения.

Ранее бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти Европейского союза должны передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Она уверена, что руководство ЕС не должно искать юридических обоснований для такого шага.

Между тем европейские дипломаты не смогли договориться о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины. Вето на соответствующее решение вновь наложила Венгрия.

В конце октября Германия и Франция не поддержали план Европейского союза, позволяющий обойти вето Венгрии и оказать Украине военную помощь.

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