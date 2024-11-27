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09:30, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Киргизии искусственный интеллект начал следить за порядком в колониях

Минюст Киргизии: искусственный интеллект начал следить за порядком в колониях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Киргизии начали применять искусственный интеллект для контроля за соблюдением порядка заключенными в исправительных учреждениях. Об этом сообщило Министерство юстиции республики, передает ТАСС.

Сообщается, что на данный момент на территории СИЗО №21 и исправительной колонии №27 внедрен искусственный интеллект в пилотном режиме для профилактики нарушений. В ведомстве отметили, что камеры наблюдения способны распознавать «огонь, драки, несанкционированное скопление людей, нахождение в неположенном месте». Также камеры могут распознавать людей по полу, возрасту и внешнему виду, таким образом проверяя соблюдение правил ношения одежды.

Ранее в Киргизии задержали подозреваемого в покушении на руководителей спецслужб члена ОПГ. Сообщается, что план покушения на руководство спецслужб республики задержанный вынашивал, когда находился в розыске.

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