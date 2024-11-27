В ЛНР рассказали о перехвате разведданных ВСУ с оценкой российского продвижения

Марочко заявил о перехвате разведданных ВСУ, где признаются успехи ВС России

Российские войска получили разведданные командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), где признаются успехи российского наступления под Макеевкой и Невским. О перехвате данных с оценкой продвижения ВС России сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Из перехваченных данных вышестоящему командованию ВСУ стало известно о серьезном натиске наших войск на протяжении длительного времени в районах населенных пунктов Новоегоровка, Петровское, Новолюбовка, Ивановка и Терны», — заявил экс-военный.

Он добавил, что, по оценке украинского командования, успехи российского наступления связаны с нехваткой у ВСУ боеприпасов и личного состава.

Ранее Марочко сообщил о нарушении логистики ВСУ на сватовском направлении. По его словам, российские войска создали для украинских военных мешок в районе села Надии.