В ООН заявили о намерении Байдена «поднагадить» Трампу

Полянский: Байден захотел максимально «поднагадить» России и Трампу

Администрация действующего американского президента Джо Байдена захотела максимально «поднагадить» России и новой команде избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН по украинскому кризису, трансляция которого велась в Telegram-канале российского постпредства при всемирной организации.