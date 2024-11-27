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19:06, 27 ноября 2024Мир

В ООН заявили о намерении Байдена «поднагадить» Трампу

Полянский: Байден захотел максимально «поднагадить» России и Трампу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

Администрация действующего американского президента Джо Байдена захотела максимально «поднагадить» России и новой команде избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН по украинскому кризису, трансляция которого велась в Telegram-канале российского постпредства при всемирной организации.

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