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14:55, 27 ноября 2024Экономика

В России упали поступления от одного налога

Силуанов: в регионах снизились поступления от налога на прибыль
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В некоторых российских регионах упали поступления от налога на прибыль. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его цитирует агентство «Прайм».

По его словам, по сравнению с уровнем прошлого года уменьшение составило семь процентов, или порядка 250 миллиардов рублей в денежном выражении. Наиболее сложная ситуация (минус 59 процентов) с этим налогом сложилась в Кемеровской области. Помимо этого, похожее положение дел наблюдается в Новгородской и Мурманской областях, а также в Бурятии и Еврейской автономной области.

«Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился», — объяснил Силуанов.

Министр признал, что при планировании бюджета, а также прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы в Минфине не ожидали снижения налога на прибыль.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о введении нового налога на сверхприбыль для нефтяных, газовых и угольных компаний. Авторы документа полагают, что освобождение этих отраслей от налога на сверхприбыль не соответствует конституционному принципу равенства и всеобщности налогообложения.

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