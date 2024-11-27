В российском городе увеличили выплату участникам СВО

В Геленджике увеличили выплату участникам СВО

В Геленджике увеличили выплату участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в администрации российского города.

За заключение контракта на отправку в зону СВО в военном комиссариате Геленджика муниципальная выплата составит 450 тысяч рублей. Платить по-новому солдатам из российского города начнут с 1 декабря 2024 года.

Вместе с федеральной и региональной выплатами военнослужащие СВО получат 2,25 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин распространил разовую выплату за участие в СВО на росгвардейцев. Срок, на который им полагается заключить контракт для получения выплаты, должен составлять один год или более.

