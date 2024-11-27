В российском регионе осудят двоих мужчин за совершенную 23 года назад расправу

В Брянске осудят двоих мужчин за убийство, совершенное 23 года назад

В Брянске осудят двоих мужчин за расправу, совершенную 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По данным следствия, в июле 2001 года местный житель из неприязненных отношений организовал расправу над заместителем начальника Бежицкого РОВД города Брянска. В качестве исполнителя он привлек своего знакомого, жителя города Липецка. Тот скрытно наблюдал за потерпевшим и приобрел для совершения преступления оружие с глушителем.

13 ноября 2001 года обвиняемый дождался потерпевшего возле дома на улице Богдана Хмельницкого и трижды выстрелил ему в голову. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. 17 мая 2015 года он же в Липецке из хулиганских побуждений дважды выстрелил в мужчину 1991 года рождения. Закончить начатое у него не получилось. Пострадавший смог убежать и скрыться.

Личности преступников долгое время оставались неустановленными, но благодаря современным методам были проведены повторные следственные действия. Это позволило установить причастных к расправе. Один из обвиняемых, житель Брянска, не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили двух иностранцев за попытку расправы над соотечественником.