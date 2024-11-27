Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 27 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудят двоих мужчин за совершенную 23 года назад расправу

В Брянске осудят двоих мужчин за убийство, совершенное 23 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянске осудят двоих мужчин за расправу, совершенную 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По данным следствия, в июле 2001 года местный житель из неприязненных отношений организовал расправу над заместителем начальника Бежицкого РОВД города Брянска. В качестве исполнителя он привлек своего знакомого, жителя города Липецка. Тот скрытно наблюдал за потерпевшим и приобрел для совершения преступления оружие с глушителем.

13 ноября 2001 года обвиняемый дождался потерпевшего возле дома на улице Богдана Хмельницкого и трижды выстрелил ему в голову. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. 17 мая 2015 года он же в Липецке из хулиганских побуждений дважды выстрелил в мужчину 1991 года рождения. Закончить начатое у него не получилось. Пострадавший смог убежать и скрыться.

Личности преступников долгое время оставались неустановленными, но благодаря современным методам были проведены повторные следственные действия. Это позволило установить причастных к расправе. Один из обвиняемых, житель Брянска, не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили двух иностранцев за попытку расправы над соотечественником.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли безвозвратные потери Украины за весь период СВО

      Украинский пленный рассказал об имитации в ВСУ стрельбы отсутствующими патронами НАТО

      Молдавии предложили самой договариваться с Украиной о транзите газа

      Тяжелобольной Харви Вайнштейн подал в суд на Нью-Йорк

      Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

      Жителей одного региона России предупредили о мощном снежном циклоне

      Спасение туристов с затонувшего в Мурманской области судна попало на видео

      В США раскрыли влияние Трампа на мировые конфликты

      США разместили на западе Тихого океана подлодку с дальнобойными ракетами Tomahawk

      Офис Зеленского призвал остановить победу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше